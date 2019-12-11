В огне не горит, в воде не тонет: Древняя плащаница «Положение во гроб» вернулась в Псков после 16 лет реставрации

16:49, 11 декабря 2019, ПАИ

В собрании Псковского музея-заповедника более тысячи икон, а плащаниц всего две. Просто потому что икон в храме множество, а плащаница (с греческого – «сверх могилы»), символизирующая страдания и воскрешение Христа, всегда в единственном экземпляре. Её обязательно выносят из церкви во время крестного хода на Пасху, а, значит, ткань не застрахована от пагубного воздействия дождя и снега и сохраняется хуже.

Плащаница «Положение во гроб», датируемая 1552 годом (это времена Ивана Грозного), передана в Псковский музей в 1925 году из храма в селе Большое Загорье, ныне это Карамышевская волость Псковского района. Совершенно точно известно, что плащаница изготовлена в мастерской первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны и первоначально находилась в Свято-Троицком соборе Пскова [атрибуцией занималась российский искусствовед, специалист в области древнерусского лицевого шитья Наталия Маясова - авт.].

Венчание великокняжеской четы состоялось в 1547 году, союз Анастасии и Ивана скрепил митрополит Московский и всея Руси Макарий, который до этого был архиепископом Новгородским и Псковским. «Он поддерживал царицу, был с ней духовно близок, поэтому совершенно естественно, что после завершения работы плащаницу отправляют не куда-нибудь, а в Псков», - пояснила заведующая отдела научно-фондовой работы музея Ольга Васильева.

Как эта уникальная вещь ручной работы, прямо скажем, слишком дорогая для сельской церкви, попала в Загорье – вопрос. Возможно, причиной стала чрезвычайная ветхость, из-за которой плащаницу невозможно было использовать в кафедральном соборе, поэтому вышивку «с глаз долой» отправили в ближайший приход.

Плащаница, размеры которой 133 на 206 см, выполнена из льна, камки (шёлковая узорчатая ткань), шёлковых, серебряных и позолоченных нитей. Все материалы привозились в Москву с Востока и, конечно, обошлись великокняжеской мастерской недёшево. Над созданием этого произведения лицевого шитья трудились сразу несколько мастериц, свой вклад внесла и сама Анастасия Романовна.

«Одна эта плащаница, если не брать во внимание её культурную и духовную ценность, превосходит стоимость 20 недешёвых икон», - отметила Ольга Васильева.

Для работы использовались нити тоньше человеческого волоса, причём при вышивке золотых нимбов они не протаскивались иглой через ткань, а с помощью различных стежков прикреплялись к полотну. Такой способ называется «вприкреп». Если кому-то придёт в голову рассмотреть изнанку плащаницы, то на ней нельзя будет увидеть ни стежков, ни узелков.

«Это очень кропотливая и профессиональная работа. Во время клановой борьбы иногда вырезали целый род от мала до велика, а мастериц, которые работали на этих людей, оставляли, настолько они были ценны. Им всегда выделяли самое светлое, лучшее место в доме, потому что в XVI веке какое электричество – только дневной свет», - рассказала Ольга Васильева.

Традиционно в центральной части плащаницы изображают тело распятого Христа, лежащее на камне, в изголовье – Богоматерь, в ногах – ученики Иоанн, Иосиф и Никодим. Композиция всегда статична, но на псковской плащанице сюжет посвящён именно несению Христа в пещеру для захоронения, что в русской иконографической традиции встречается крайне редко, точнее, не встречается вовсе. Сюжет, конечно, хрестоматийный: сняли, понесли, положили, но в традиции изображения – статика.

«Это идеологическая загадка, которую трудно объяснить без дополнительного изучения вопроса. Ничего подобного в русском искусстве больше нет, - обратила внимание Ольга Васильева. – Возможно, в основу создания этой плащаницы легли тексты, которые нам пока неизвестны. То есть это не просто евангельское повествование, а какая-то особая литературная основа. Это, кстати, очень характерно для псковичей. Вот, например, на этой иконе XVII века мы видим Богоматерь с крыльями. Совершенно экстраординарное изображение! Но мы нашли тексты, которые не входят в обязательный спектр литературных источников, используемых в богослужении. Так вот в этих «необязательных» текстах есть упоминание о том, что Господь говорил Богородице о возможности спастись, перенесясь в мир иной с помощью крыльев. Одновременно крылья являются и символом покровительства Богородицы над миром».

В левой части псковской плащаницы рядом с крестом помещён охранявший тело Христа на Голгофе центурион Лонгин. Он, желая удостовериться в смерти Иисуса, пронзил его копьём. Из раны потекли кровь и вода, несколько капель попали на копьеносца и тот, будучи с детства полуслепым, прозрел и стал последователем Христа.

В тот же вечер к прокуратору Иудеи Понтию Пилату пришёл один из членов синедриона, тайный ученик Христа – Иосиф Аримафейский. Он спросил у Пилата позволения снять тело Иисуса с креста и похоронить его в своём семейном склепе. Получив разрешение, Иосиф купил ткань для погребения – плащаницу и отправился на Голгофу. Недалеко от неё был сад, здесь в каменной скале Иосиф подготовил для себя погребальную пещеру, в неё ученики и положили тело Иисуса.

На плащанице тело Христа в склеп несут Богородица, Иосиф Аримафейский, Иоанн и Никодим. У изголовья – несколько жён-мироносиц, одна из которых в ужасе и недоумении вскинула руки. По периметру изображения золотом вышит текст богослужения Великой Субботы, начинающийся словами: «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом…»

В Псково-Печерском монастыре есть плащаница, которая имеет такую же нестатичную композицию, но в зеркальном отображении. На псковской Иисуса Христа несут в пещеру вперёд ногами, на печорской – вперёд головой. «Это свидетельствует о том, что та плащаница более ранняя. Возможно, мастера при её изготовлении пользовались каким-то ещё более ранним памятником и получили в итоге эту зеркальность. Ведь как можно повторить изображение? Наложить полупрозрачную бумагу, всё перерисовать, а затем перевернуть и получить эффект зеркала», - предположила Ольга Васильева, сославшись на Наталию Маясову.

Скорее всего, в годы Великой Отечественной войны вместе с другими экспонатами музея псковскую плащаницу отправили в эвакуацию. Однако заведующая отделом реставрации тканей Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря Елена Семечкина (именно она руководила процессом реставрации) предполагает, что ткань с вышивкой сложили в несколько слоёв и закопали неподалёку. Подтверждением этой версии стал химический анализ красок – в них удалось обнаружить частички земли.

В 1961 году плащаница подверглась первой и не самой качественной реставрации с помощью мучного клея (технологии того времени оставляли желать лучшего), которая в итоге несколько осложнила работу современных специалистов. В 2003 году плащаницу отправили на повторную реставрацию в московский центр имени Грабаря. И когда через 7 лет, к 2010 году, работа команды из нескольких человек была завершена, а экспонат готовили к возвращению в Псков, в центре случился серьёзный пожар. Помимо собственно огня плащаница пострадала ещё и во время тушения - пожарные подавали химический состав аккурат на полотно.

Когда Елене Семечкиной, наконец, разрешили войти в здание, она долго не решалась взглянуть на то, что осталось от её трудов. В итоге она увидела, что плащаница сползла со стола, на котором лежала, и оказалась завалена бетонными осколками – это её спасло, ткань обгорела лишь частично, лики и нимбы святых были целы. Прежде всего пострадал шёлковый фон, а золотая вышивка уцелела: в луче солнца из-под груды мусора сверкнули несколько нитей.

«Елена Васильевна много раз имела дело с выдающимися памятниками искусства, но она всё время повторяет, что её жизнь не прошла зря уже только потому, что у неё была возможность поработать с плащаницей из Пскова», - рассказала Ольга Васильева.

После освобождения от грязи, копоти и вплавившейся в ткань пластмассы (только промывка заняла три года) понадобилось ещё шесть лет кропотливого труда, после которых плащаница, наконец, вернулась в Псков. «Причём в центре Грабаря уверены, что наша плащаница спасла их, потому что, несмотря на жуткий пожар, ни один памятник, находившийся на реставрации, не был уничтожен», - отметила Ольга Васильева.

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Плащаница «Положение во гроб» представлена на выставке «Современные древности» в Фондохранилище (Комсомольский переулок, 6) с 11:00 до 17:00 ежедневно кроме воскресенья, в четверг предусмотрен «вечерний сеанс» в 18:30. Записаться на экскурсию можно по телефону (8112) 72-70-97.