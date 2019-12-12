Прихожане подворья Псково-Печерского монастыря побывали на музейном занятии

09:36, 12 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в Подворье Псково-Печерского монастыря состоялось второе совместное мероприятие Псково-Изборского музея-заповедника и подворья Псково-Печерского монастыря «Погружение в церковное искусство» - памяти Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Духовный смысл празднования дня памяти Святителя Николая представил настоятель подворья иеромонах Анатолий, искусствоведческий анализ иконы и резного образа Святителя Николая Чудотворца XVI века - Мария Дубровская.

Кроме того, на встрече звучали песнопения XVI века мужского квартета подворья Псково-Печерского монастыря. Художественный руководитель Юрий Герасимов.

13 ноября состоялась первая подобная встреча, которую посетили более 50 человек. После этого было решено проводить совместные мероприятия подворья Псково-Печорского монастыря и музея-заповедника ежемесячно.