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Общество

Прихожане подворья Псково-Печерского монастыря побывали на музейном занятии

Фото: Надежда Назарова

В Пскове в Подворье Псково-Печерского монастыря состоялось второе совместное мероприятие Псково-Изборского музея-заповедника и подворья Псково-Печерского монастыря «Погружение в церковное искусство» - памяти Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Надежда Назарова

Духовный смысл празднования дня памяти Святителя Николая представил настоятель подворья иеромонах Анатолий, искусствоведческий анализ иконы и резного образа Святителя Николая Чудотворца XVI века - Мария Дубровская.

Кроме того, на встрече звучали песнопения XVI века мужского квартета подворья Псково-Печерского монастыря. Художественный руководитель Юрий Герасимов.

Фото: Надежда Назарова

13 ноября состоялась первая подобная встреча, которую посетили более 50 человек. После этого было решено проводить совместные мероприятия подворья Псково-Печорского монастыря и музея-заповедника ежемесячно. 

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