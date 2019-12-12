Известный псковичам Павел Буренков покидает пост министра экономического развития Карелии

10:34, 12 декабря 2019, ПАИ

Министр экономического развития Карелии Павел Буренков покидает свой пост 16 декабря, официальная причина отставки – по семейным обстоятельствам. Как пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на ведомство, Павел Буренков, возможно, покинет и республику.

Жителям Псковской области Павел Буренков знаком. С 2014 по 2015 годы он возглавлял управления Федеральной службы судебных приставов России по региону.

На пост министра экономического развития Карелии его назначили 21 мая 2018 года. Первоначально депутаты законодательного собрания от оппозиции были против его кандидатуры, объясняли это отсутствием профильного высшего образования.

До этого назначения Павел Буренков возглавлял петрозаводскую дирекцию по развитию бизнеса АО «Газпромбанк».

Он родился в Московской области в 1985 году. Окончил Российский Новый Университет по специальности «юриспруденция» в 2008 году. С 2004 года работал на различных должностях в Главном управлении Минюста РФ по Московской области.