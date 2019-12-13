Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству парка имени Александра Невского в Пскове

10:06, 13 декабря 2019, ПАИ

Зампредседателя правительства России Дмитрий Козак поддержал инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона по созданию многофункционального общественного пространства в Пскове – парк имени Александра Невского. Об этом было объявлено в ходе встречи псковского губернатора и митрополита с вице-премьером, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-премьер выразил готовность оказать необходимую помощь в реализации данного проекта. В состав общественного пространства в Пскове будут включены интерактивный музей «Россия — моя история», духовно-просветительский комплекс, спортивная и парковая зоны. «У такого многофункционального пространства есть все возможности стать смысловым ядром общественной и культурной жизни региона, а его посетители получат инструменты для самореализации в спорте, искусстве и культуре», - отметил Михаил Ведерников.

Всего на реализацию проекта планируется потратить порядка 3 млрд рублей. Около 250 млн рублей на строительство интерактивного музея «Россия — моя история» уже выделены. Планируется, что внутри расположится зал на 500 человек со сценой, а также 2-3 большие аудитории. Экспозиция музея будет отображать как богатую историю региона, так события современности, например, подвиг бойцов 6-й роты.

Духовно-просветительский комплекс же будет включать в себя зоны коворкинга, клубные помещения, различные лаборатории. Планируется также строительство гостиницы на 200 мест и центра здоровья.

На территории стадиона «Электрон» расположится и спортивная зона. В нее планируется инвестировать около 1 млрд рублей. В частности, там будет создана лыжероллерная трасса, легкоатлетический манеж с футбольным полем и гребная база на берегу реки Великой. «В Пскове сложилась сильная гребная школа. Здесь выросли обладатели наград всероссийского и международного уровня. Поддержка для спортсменов необходима, в том числе за счет создания современной инфраструктуры», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что реализация проекта возможна при федеральном финансировании.

За счет внебюджетных источников планируется обустройство парковой зоны с велодорожками и пешеходными дорожками, освещением и скамейками. Здесь же возможно строительство зеленого театра, в котором будут проходить городские, областные, всероссийские и международные мероприятия.