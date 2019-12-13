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Общество

Псковский губернатор планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует расширить перечень региональных наград, введя новые почетные звания и премии для жителей региона. Об этом он написал в своём Instagram.

«Со следующего года расширим перечень региональных наград, введём новые почётные звания и премии для медицинских работников, педагогов, работников культуры, деятелей искусства, меценатов, знаки отличия для добровольцев и наставников», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что 11 декабря в преддверии дня Конституции наградил государственными, ведомственными и практически впервые региональными наградами жителей Псковской области, которые внесли заметный вклад в развитие общества. 

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