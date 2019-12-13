0
14:49
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13:28
Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов
13:04
Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп
12:17
Сергей Степашин о проектах модернизации ЖКХ: Псковскую область можно назвать рекордсменом
11:47
Андрей Сукманов покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг в Пскове
10:44
Псковская область и Фонд ЖКХ заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
10:06
Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству парка имени Александра Невского в Пскове
Еще новости
Общество

Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп

«Нам удалось набрать хороший темп», - отозвался о проделанной работе в части подготовки проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства Псковской области глава региона Михаил Ведерников. Разговор об этом зашёл в рамках встречи с журналистами 13 декабря, передает корреспондент Псковского агентств информации.

На представленные в Фонд содействия реформированию ЖКХ проекты уже получены положительные заключения, одобрено выделение средств.

«Мы эту работу начинали с нуля», - отметил Михаил Ведерников. Междду тем в 2019 году по данному направлению регион получил дополнительно 400 млн рублей, в 2020 году сумма составит 600 млн рублей. «В целом получился миллиард на самую сложную и проблемную отрасль Псковской области», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил председателя наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина за оказанную в этой связи поддержку и рекомендации.

Из данных средств порядка 60 млн рублей будет направлено на реконструкцию котельной в Гдове. Благодаря запланированным работам можно будет давать старт строительству новой школы в районном центре.

Следующий объект, который, по словам Михаила Ведерникова требует пристального внимания, - это котельная в Дедовичах. «Мы будем этим вопросом заниматься», - добавил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов
13 декабря 2019
Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов
Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп
13 декабря 2019
Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп
Сергей Степашин о проектах модернизации ЖКХ: Псковскую область можно назвать рекордсменом
13 декабря 2019
Сергей Степашин о проектах модернизации ЖКХ: Псковскую область можно назвать рекордсменом
Андрей Сукманов покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг в Пскове
13 декабря 2019
Андрей Сукманов покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг в Пскове
Псковская область и Фонд ЖКХ заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
13 декабря 2019
Псковская область и Фонд ЖКХ заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству парка имени Александра Невского в Пскове
13 декабря 2019
Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству парка имени Александра Невского в Пскове
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
13 декабря 2019
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

Идет загрузка...