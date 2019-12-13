Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп

13:04, 13 декабря 2019, ПАИ

«Нам удалось набрать хороший темп», - отозвался о проделанной работе в части подготовки проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства Псковской области глава региона Михаил Ведерников. Разговор об этом зашёл в рамках встречи с журналистами 13 декабря, передает корреспондент Псковского агентств информации.

На представленные в Фонд содействия реформированию ЖКХ проекты уже получены положительные заключения, одобрено выделение средств.

«Мы эту работу начинали с нуля», - отметил Михаил Ведерников. Междду тем в 2019 году по данному направлению регион получил дополнительно 400 млн рублей, в 2020 году сумма составит 600 млн рублей. «В целом получился миллиард на самую сложную и проблемную отрасль Псковской области», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил председателя наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина за оказанную в этой связи поддержку и рекомендации.

Из данных средств порядка 60 млн рублей будет направлено на реконструкцию котельной в Гдове. Благодаря запланированным работам можно будет давать старт строительству новой школы в районном центре.

Следующий объект, который, по словам Михаила Ведерникова требует пристального внимания, - это котельная в Дедовичах. «Мы будем этим вопросом заниматься», - добавил глава региона.