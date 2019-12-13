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Общество

Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов

В Псковской области дан старт масштабным работам по сохранению памятников. На эти цели выделено 12 млрд рублей из внебюджетных источников.

«Намечены средства были на 6-7 объектов. А мы предполагаем сейчас, что они будут направлены на большее количество объектов, практически в два раза. И это не за счет снижения качества работ», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече с журналистками 13 декабря.

По словам владыки, в настоящее время уже подготовлены проектные предложения по ряду объектов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«При этом мы иногда в 2-3 раза сокращаем финансирование на эти проектные работы, находим профессиональные проектные организации, но с разумными ценами», - добавил владыка.

«Что-то из срочного уже начали», - сказал он и уточнил, что речь идет о склонах Псково-Печерского монастыря, берегоукрепительных работах у стен Снетогорского монастыря.

Митрополит Тихон особо подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться «под неусыпным контролем специалистов» - от прокуратуры и следственного комитета до АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

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