Повелитель пули: «Шестеро вне закона» - Майкл Бэй снова крушит пол земного шара

22:33, 13 декабря 2019, ПАИ

На стриминговом сервисе Netflix вышел новый фильм Майкла Бэя «Шестеро вне закона»: динамичный, красочный и традиционно громоздкий блокбастер от главного голливудского любителя взрывов с Райаном Рейнольдсом в главных ролях. Муслим Камалов считает, что новый фильм Бэя, к сожалению, лишился главного - превосходного и узнаваемого режиссерского почерка. Но картина все равно может порадовать ностальгирующих по олдскульным боевикам.

Миллиардер, или как все зовут его Первый (Райан Рейнольдс), заработал состояние, изобрев уникальный тип магнита и продав разработку различным компаниям-производителям, а также, как утверждает Первый, лично Илону Маску. Обыденная жизнь наскучила и поэтому миллиардер внезапно фальсифицирует собственную смерть и собирает команду - таких же отчаявшихся людей, которым уже, собственно, делать особо нечего: агентку ЦРУ (Мелани Лоран), малыша на драйве (Дэйв Франко), секси-врачиху (Адриа Архона), небожителя-паркурщика из России (Бен Харди) и туповатого киллера (Мануэль Рульфо). Все они, естественно, тоже прикидываются мертвыми и после этого кустарный «отряд спецназначения» решает бросить вызов несправедливости - разыскать и ликвидировать злобного диктатора Ровача Алимова (Лайор Раз).

Netflix в этом году не только максимально кучно бьет по подписчикам качественным «контентом», но и, на удивление, реализовывает амбиции, задумки и давние мечты как современных прославленных постановщиков, так и режиссеров-классиков. Казалось бы, только недавно на стриминге прогремел «Ирландец» Мартина Скорсезе, и вот уже на сцене появился Майкл Бэй со своим новым режиссерским проектом «6 Underground» («Шестеро вне закона»), которым он был занят около двух с лишним лет после выпуска пятых (!) «Трансформеров» (параллельно Бэй продюсировал спин-офф о Бамблби). Netflix не пожалел денег и на новую картину Бэя: стриминг-гигант вложил в проект около 150 млн долларов и, безусловно, большая часть была потрачена на спецэффекты и пиротехнику, а потом уже на гонорар Райану Рейнольдсу.

Как и положено типичным блокбастерам Майкла Бэя, «Шестеро вне закона» так же пустоват и невыносимо суматошен, и сюжет, если честно, - тоже не особо гениален: героям предстоит пройти все круги ада, кишащих абстрактными одноразовыми головорезами, и в финале сразиться с главным негодяем. Бэй традиционно усложняет эту конструкцию, создавая эпизод за эпизодом словно уровни видеоигры, где каждый новый в несколько раз сложнее предыдущего. Вот только постепенно выясняется, что закладывать взрывные заряды в необходимые места «игровых» локаций ему приносит уже больше удовольствия, чем, скажем, трата этого же времени с пользой - например, на выстраивание более изобретательных кадров и, скажем, наполнение персонажей адекватными характерами, а не вот это все. Недостатки эти, безусловно, сценарные и по большому счету во всех огрехах виноваты авторы Пол Верник и Ретт Риз, виртуозно написавшие оба «Дэдпула» и две части «Зомбилэнда», но не справившиеся, казалось бы, с рядовым боевиком для Майкла Бэя. Поэтому и картина получилась несобранной, несколько через чур нервотрепной, с этим компонентом Верник, Риз и сам Бэй явно переборщили.

К примеру, начальный эпизод с погоней в Италии представляет с собой что-то вроде режиссерской самоиронии: Бэй играет в мета-Бэя. Здесь максимум аляповатого слоу-мо; рваного клипового монтажа, орущих девушек в мини-юбках на фоне которых все искрит настолько, будто кто-то пилит металл болгаркой; в то время как другой герой на скейтборде стреляет из гранатомета и, внимание, сломав снарядом нос злодею-водителю(!), взрывает все к чертям. В такие моменты трудно отделаться от пришедшей в голову странной мысли, что Майкл Бэй переехал в Болливуд. И если подобные зрелищные моменты и экшн сцены во всех его предыдущих работах были построены с помощью режиссерского почерка - того самого «bayhem», - то в «Шестерке» от него не осталось практически ничего. Все то, что делало пусть наивные, но запоминающие блокбастеры «Армагеддон», «Скала», «Плохие парни», «Перл Харбор» и первые «Трансформеры» по-настоящему культовыми боевиками, вдруг стерлось в порошок и выветрилось в открытую форточку. Здесь мгновенно вспоминается дурацкий анекдот про ресторан на Луне: еда вроде бы и ничего, но атмосфера - никакая.

«Шестерка вне закона» — это, бесспорно, квинтэссенция забористой бэйевщины, возвращение режиссера к истокам, правда в этот раз нехарактерно кровавое, более жестокое. Временами это действительно походит на дорогой спагетти-вестерн: здесь, к удивлению, тщательнее продуманы сцены убийств, чем бесконечные погони или перестрелки. Последнему, конечно, это только вредит, поскольку на 80% фильм состоит только лишь из них. Остальные 20% - худо-бедно собранная драма с персонажами-функциями, о которых нам мало что известно - в фильме они совершенно не раскрываются, даже в эпизодах с предысториями и во флешбеках. За создателей становится особенно неловко в тот момент, когда создается ощущение совершенного сумбура, где уже не совсем понятно какие цели преследуют герои.

Несмотря на то, что у Бэя получился боевик, мало похожий на доброкачественный ностальжи-блокбастер, где режиссер тоскует об ушедших временах, лучшие моменты в этом все же имеются. Они приходятся на последнюю треть - в классическом эпизоде боевиков 90-х с бойней на вершине недостроенного небоскреба; или та же заключительная перестрелка на огромной яхте. В остальном же - «Шестерка» откровенно вялая, пусть и по-бэйевски виртуозно сделанная, местами красивая и традиционно «философски»-пафосная: Бэй со сценаристами не упустит возможность вписать в речь персонажей что-то вроде «из малых дел складывается большее». «Без жертв не бывает победы» - да-да, мы все помним, Майкл, и понимаем: захотелось похулиганить, оторваться с пиротехникой и вспомнить молодость, прокатившись по всему земному шару, - похулиганил, вспомнил, оторвался. Можно и домой.