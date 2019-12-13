Администрация Пскова объявила 31 декабря выходным днем
Администрация города Пскова установила 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение, подписанное сити-менеджером Александром Братчиковым, размещено в его Instagram.
Действие документа распространяется на муниципальных служащих города Пскова и работников, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими городской администрации, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
28 декабря (суббота), согласно документу, - рабочий день.
8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, устанавливающий 31 декабря выходным днем.