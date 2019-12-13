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Общество

Новая детская площадка появилась у дома №15 на улице Народной в Пскове

Новая детская площадка появилась у дома №15 на улице Народной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, жильцы дома остались удовлетворены ею.

Глава Пскова Елена Полонская в ходе рабочего выезда по обращениям граждан на указанный адрес проконтролировала и установку знаков парковки для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что их монтаж близится к завершению.

На теплотрассе подрядная организация установила ограждение из валунов, но полноценным оно станет после ликвидации несанкционированной свалки, на которую обращали внимание жильцы соседнего дома №12 на улице Кузбасской Дивизии.

Елена Полонская подчеркнула, что подрядчик в установленные сроки выполнил свои обязательства. Следующий контрольный выезд состоится 25 декабря, чтобы проверить окончание ремонта теплотрассы, ликвидацию свалки и восстановление освещения во дворе дома на улице Народной.

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