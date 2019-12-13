Мастер-класс по воркауту провели для учащихся 16-й школы Пскова

22:48, 13 декабря 2019, ПАИ

Мастер-класс по воркауту провели для учащихся школы №16 города Пскова, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Кроме этого, школьникам рассказали о правильном образе жизни. «Встреча с ребятами прошла на позитивной волне. После знакомства с нашим спортивным направлением, беседой о вреде употребления вредных веществ, школьникам продемонстрировали мотивационный видеоролик и мастер-класс на спортивных снарядах», – отметил Виталий Дидыч.

По его словам, многие из ребят были восхищены выступлением атлетов, а также поинтересовались возможностью потренироваться вместе с ними.

В настоящее время в Пскове проходят городские соревнования по воркауту.