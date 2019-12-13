Около 5,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет получит Фонд поддержки моногородов

22:39, 13 декабря 2019, ПАИ

По 5,5 млрд рублей в ближайшие 3 года будет получать Фонд поддержки моногородов. Как пишет ТАСС, об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ» 13 декабря.

«Фонд поддержки моногородов продолжает работать. В ближайшие три года ему по 5,5 млрд будет выделяться», - отметил президент. По его словам, программа развития моногородов в первом квартале 2020 года будет продолжена.

В августе Печоры включили в список моногородов России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.