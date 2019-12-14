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Общество

Новый дом для переселения из аварийного жилья построят в Великолукском районе

Фото: Александр Сидоренко.

В Великолукском районе в поселке Дубрава-1 построят новый трехэтажный дом на 56 квартир. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, новый дом будет построен для того, чтобы переселить из аварийного жилья местных жителей.

Строительство дома будет идти в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

По плану новый дом в поселке Дубрава-1 должен быть введен в эксплуатацию 1 сентября 2020 года. Из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры планируется переселить 122 человека.

13 декабря председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин положительно оценил работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Псковской области. Он отметил, что в регионе выполнен ранее намеченный план по переселению граждан из ветхого жилья.

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