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Общество

Аномальная погода придёт в европейскую часть России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России превысит обычные для середины декабря значения на 5-8 градусов. Причина такой погодной аномалии – атлантические циклоны, сообщили Псковскому агентству информации в Гидрометцентре.

Сильнее всего эту аномалию ощутят жители северо-восточных районов России, в частности, Ненецкого автономного округа и Коми. Там вместо 30 градусов мороза ожидается потепление до минус 10-15 градусов, а местами возможна и вовсе оттепель.

В Псковской, Новгородской и Ленинградских областях, а также в Карелии столбики термометров будут на уровне нуля.

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