Аномальная погода придёт в европейскую часть России

17:12, 14 декабря 2019, ПАИ

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России превысит обычные для середины декабря значения на 5-8 градусов. Причина такой погодной аномалии – атлантические циклоны, сообщили Псковскому агентству информации в Гидрометцентре.

Сильнее всего эту аномалию ощутят жители северо-восточных районов России, в частности, Ненецкого автономного округа и Коми. Там вместо 30 градусов мороза ожидается потепление до минус 10-15 градусов, а местами возможна и вовсе оттепель.

В Псковской, Новгородской и Ленинградских областях, а также в Карелии столбики термометров будут на уровне нуля.