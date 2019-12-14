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Культура

На «Кремлёвскую ёлку» и «Рождество в Приказной палате» приглашает псковский музей

Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник приглашает на музейно-образовательные программы в преддверии новогодних праздников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, для псковичей и гостей города подготовлены программы «Кремлёвская ёлка» и «Рождество в Приказной палате».

Первая проходит в Приказной палате Псковского кремля и знакомит детей с традициями встречи Рождества и Нового года на Руси. Начнется программа со встречи с женой псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшали первые ёлки и какие новшества привнёс в традиции царь Пётр Первый. В программе примет участие «богатый европейский купец», который поведает об иностранных обычаях проведения Нового года. Завершит мероприятие мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.

Программа рассчитана на школьников 1-11 классов, она длится 60 мин.

Участники второй программы узнают о народных традициях подготовки и празднования Рождества Христова. Специалисты расскажут об устройстве вертепного ящика и старинных вертепных представлениях, напомнят сюжет рождественской истории и помогут изготовить праздничный сувенир. «Рождество в Приказной палате» будет интересно школьникам 1-4 классов. В программу можно включить фольклорные песни и игры. Она длится час.

Заказать программы можно по телефону: 8(8112) 72-45-74. E-mail: museum-60@mail.ru

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