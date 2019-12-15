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Общество

Главная новогодняя ель страны отправилась в Москву

Главная новогодняя ель страны отправилась в Москву 15 декабря, пишет «Интерфакс». Она украсит Соборную площадь Кремля

Дерево спилили в Богородском лесничестве Можайского городского округа в Подмосковье 13 декабря. Ель росла в лесу 90 лет. Её высота на сегодня достигает 25 метров, а размах ветвей - 6 метров.

«Надеемся, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на эту прекраснейшую елку. Ну, и готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года», - заявил глава городского округа Можайск Дмитрий Абаренов.

25 декабря в Кремле состоится традиционный детский праздник Всероссийской ёлки, на который прибудут дети со всех концов страны.

В Пскове центральная ёлка уже установлена. Общегородские мероприятия начнутся с её открытия 21 декабря. Подробнее о праздничных мепроприятиях, посвящённых Новому году, читайте здесь >>>

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