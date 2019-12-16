Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»

11:32, 16 декабря 2019, ПАИ

По итогам первых пяти дней голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» сформировались лидерские группы - номинанты, за которых проголосовало максимальное количество пользователей. Первый тур голосования стартовал 12 декабря.

Так, в номинации «Открытие» лидирует торговый центр «Технодром», набравший 129 голосов (24,6%), за ним — скейт-парк «Волна», за него на данный момент проголосовали 105 человек (19,74%). За первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове отдали голоса 94 человека (17,67%).

В номинации «Наша марка» удерживает лидерские позиции компания «Столбушинский продукт», за которую проголосовали 149 человек (21,53%). На втором месте расположилась торговая марка «Птицефабрика Псковская» ООО «Племрепродуктор Назия» — ее поддержали 145 человек (20,95%). На третьей строчке — торговая марка «Деревня Соловьи» компании ООО «ПсковАгроИнвест», за нее проголовали 128 человек (18,5%).

В номинации «Сервис» больше всего голосов получил пансионат «Кривск» в Печорском районе — его поддержали 215 человек (26,61%). На 14 голосов меньше (24,88%) у кафе-бара «Уют» в Печорах. «СПА БЕЗ ДНА» пока на третьей строчке — 130 голосов (16,9%).

В номинации «Лидер» с большим отрывом от оппонентов председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов, получивший 223 голоса (27,43%). За ним — глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов, которого поддержали 174 человека (21,4%). На третьем месте — директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты Псковской области Андрей Царев, за которого проголосовали 156 человек (19,19%).

В номинации «Рекорд» лидирует футболист ФК «Псков-747» Александр Коренблюм, набравший 213 голосов (22,56%). На втором месте находится директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев, получивший 197 голосов (20,87%). На третьей строчке по наибольшему количеству голосов находится 10-летний чемпион СЗФО по картингу Данила Волков, которого поддержали 169 человек (17,9%).

В номинации «Поступок» больше всего голосов набирает школьник из Пскова Иван Степанов за спасение тонувшего ребенка — 245 (40,83%). На втором месте — семиклассник Арсений Валентионок из Себежа, спасший тонувшую одноклассницу, его поддержали 233 человека (38,83%). 77 голосов (12,83%) набрал житель Порхова Андрей Куклин за спасение тонувшей девочки.

В номинации «Защита» с большим отрывом лидируют полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трех человек — 377 голосов (61,1%). На втором месте находится психолог психологической лаборатории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Степан Бабиков, спасший попавшую в ДТП девушку, которого поддержали 83 человека (13,45%). На третьем — инспекторы ДПС Александр Никонов и Артем Баранов за спасение попавшей в ДТП девочки, за них проголосовали 76 человек (12,32%).

В номинации «Талант» больше всего голосов набрал детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки — 323 (24,9%). На втором месте — певица из Печора Марина Травкина с 227 голосами (17,5%), а на третьем — основатели музея «Льняная губерния», которых поддержали 102 человека (7,86%).

В номинации «Призвание» с небольшим отрывом лидирует фитнес-тренер Наталья Ефимова, набравшая 199 голосов (14,77%). За ней — руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» Елена Ильина, получившая 197 голосов (14,63%). 141 голос (10,47%) набрала создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

В номинации «Инициатива» с большим отрывом лидирует приют для собак «Помощь животным Веретье» — 249 голосов (30,89%). На втором месте расположилось сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков», которое поддержали 128 человек (15,88%), а на третьем — группа 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в соцсети «ВКонтакте», за которую проголосовали 63 человека (7,82%).

В номинации «Событие» лидируют 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, набравшие 123 голоса (21,6%). Вторую строчку занимает фотовыставка в Псковском областном онкологическом диспансере «Красота сильнее...», которую поддержали 94 человека (16,1%), а третью — межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках, за который проголосовали 84 человекаа (14,38%).

В номинации «Команда 2018» наибольшее количество голосов набрал проект «Лига дворового футбола» — 177 (33,59%). На втором месте — проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах, набравший 134 голоса (25,43%). Третье место занимает проект «Интерактивная карта Псковской области» — 54 голоса (10,25%).

Первый тур голосования завершится 10 января 2020 года в 18:00. Второй тур, в который войдут по три лидера от каждой номинации, состоится 14-26 января. Церемония награждения запланирована на 30 января 2020 года.

О том, как проголосовать за номинантов, можно узнать здесь>>>

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