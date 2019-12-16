Зарегистрировать ИП и КФХ в Псковской области теперь можно бесплатно

13:40, 16 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области региональное управление федеральной налоговой службы и руководство областного многофункционального центра подписали соглашение, которое сделало регистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств в регионе бесплатной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, теперь при подаче документов в электронном виде не нужно оплачивать соответствующую госпошлину. Ранее до перехода на электронное взаимодействие между ведомством и государственным учреждением госпошлина составляла 800 рублей.

В настоящий момент заявление на регистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств можно подать в любом отделении псковского МФЦ. В конце ноября в Пскове заработали новые офисы МФЦ на улице Юбилейной, 36 и Рокоссовского, 36а.