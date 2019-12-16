Михаил Ведерников рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём для всех жителей Псковской области
16 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в свой указ «О переносе выходного дня в 2019 году». Соответствующий документ размещён на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.
В документе глава региона рекомендует всем государственным органам Псковской области, органам местного самоуправления муниципальных образований региона, иным органам, организациям и индивидуальным предпринимателям перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.
Ранее указ губернатора о переносе выходного дня в 2019 году касался только государственных служащих и работников госпредприятий Псковской области.