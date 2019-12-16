В Пскове назвали лучшие добровольческие проекты года

22:06, 16 декабря 2019, ПАИ

В Пскове сегодня, 16 декабря, состоялось награждение добровольцев и волонтерских организаций, активно реализующих свои проекты в регионе. В торжественном мероприятии принял участие руководитель Аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, от имени губернатора Михаила Ведерникова он поблагодарил волонтеров за самоотверженную работу. «Вы — та надежда и опора, которой мы всегда будет помогать», — добавил он.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках мероприятия 8 волонтерских организаций и 7 добровольцев были награждены благодарственными письмами главы региона. В их числе волонтеры, оказывающие медицинскую помощь и социальную поддержку населению, способствующие развитию экологических проектов, помогающие сохранять объекты культурного наследия, заботящиеся о животных, пропагандирующие здоровый образ жизни и патриотическое воспитание молодежи. В числе лучших — победитель всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Екатерина Родина.

На мероприятии напомнили, что Псковская область достойно провела 39-е Международные Ганзейские дни, во многом благодаря волонтерам. Их участие ждут и при проведении важных мероприятий в 2020 году. Это 20-летняя годовщина со дня подвига десантников 6-й роты и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в следующем году будут вручены первые награды «Доброволец Псковской области». Эскиз утвержден геральдическим советом региона.

В рамках мероприятия были награждены победители конкурса «Доброволец Псковской области-2019» в 8 номинациях.

Организаторами мероприятия в рамках проекта «Социальная активность в Псковской области» выступили администрация региона совместно с Ресурсным центром гражданских инициатив.

Фоторепортаж с итогового мероприятия «Доброволец Псковской области» здесь.