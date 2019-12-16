Россияне рассказали о планах на Новый год

08:40, 17 декабря 2019, ПАИ

Больше половины жителей России проведет новогоднюю ночь дома, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, который провёл Российский союз туриндустрии.

Согласно данным опроса, 66% россиян останутся на Новый год дома, 22% респондентов заявили, что проведут праздник у друзей или родственников. Еще 3% опрошенных отметили, что встретят 2020 год в поездках по России, 2% граждан встретят новогоднюю ночь за пределами страны, а 1% респондентов заявили, что будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

В Пскове к Новому году и Рождеству городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий. Всего в этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Где и во сколько они состоятся, читайте здесь>>>.