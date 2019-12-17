Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове

10:39, 17 декабря 2019, ПАИ

Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове — «Beast on the bar» (перевод с англ. «Зверь на турнике»), сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В состав команды входят псковичи: Виталий Дидыч, Даниил Файн, Иван Попов, Александр Шрайнер, Денис Гольцман, Андрей Цепков, Руслан Цехановский, Константин Маслов, Максим Клементьев, Владимир Пермяков, Антон Мельник, Глеб Сень и Алексей Метлицкий.

«Команда придерживается универсального стиля, тренируясь в различных направлениях воркаута», — пояснил Виталий Дидыч.

Спортсмены будут не только вести общественную деятельность в Псковской области, показывая молодёжи альтернативные варианты проведения своего досуга в стиле здорового образа жизни, но и станут участниками соревнований.

Представители команды выступят на ближайших соревнованиях по воркату в Пскове «Сильные духом» 29 декабря, а также поборются за звание лучших и в других регионах России.

О своих упехах и тренировках спортсмены будут делиться в Instagram.