Историка Соколова признали вменяемым

11:05, 17 декабря 2019, ПАИ

Историка Олега Соколова, который арестован по делу о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, признали вменяемым, пишет газета «Вечерняя Москва».

По данным специалистов, историк Олег Соколов был в здравом уме и в момент убийства, и даже когда попытался избавиться от тела жертвы. Адвокаты Олега Соколова подтвердили, что заключение врачей по психолого-психиатрической экспертизе уже получено, однако они отказались комментировать результаты, сославшись на адвокатскую тайну.

16 декабря Санкт-Петербургский городской суд отказался выпускать историка Олега Соколова из изолятора и оставил его под стражей до 8 января 2020 года.

9 ноября Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки. Мужчина рассказал следователям, что встречался с ней, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того как осознал, что произошло, решил избавиться от тела. На следующий день историк признался в убийстве.