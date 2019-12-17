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Общество

Дед Мороз и Снегурочка расскажут псковичам о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей

18 декабря на станции Псков состоится профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма и дорожно-транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В рамках мероприятия Дед Мороз и Снегурочка расскажут юным жителям Пскова о правилах поведения при пересечении железнодорожных путей. Кроме того, сказочные герои раздадут сувениры и информационные материалы с напоминанием о необходимости соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов.

В преддверии Нового года и Рождества, а также в праздничные дни в Пскове состоятся более 100 праздничных мероприятий. Где и какие праздничные мероприятия пройдут в городе, читайте здесь>>>.

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