Дед Мороз и Снегурочка расскажут псковичам о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей

12:50, 17 декабря 2019, ПАИ

18 декабря на станции Псков состоится профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма и дорожно-транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В рамках мероприятия Дед Мороз и Снегурочка расскажут юным жителям Пскова о правилах поведения при пересечении железнодорожных путей. Кроме того, сказочные герои раздадут сувениры и информационные материалы с напоминанием о необходимости соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов.

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