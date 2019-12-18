Криминальный календарь составили эксперты в России

09:21, 18 декабря 2019, ПАИ

Выделены дни календаря, в которые происходит наибольшее количество преступлений в России. Их озвучил эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов, сообщают «Известия».

В такой календарь включены 1, 7, 14 и 20 января, а также 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая.

Именно на эти дни приходится наибольшее количество фактов гибели людей, увеличивается число алкогольных психозов.

При анализе специалист опирался на данные Росстата о смертности за 2000-2017 годы. Если в среднем в обычный день в стране погибает в результате пьяных убийств около 67 человек, то в заявленные дни цифры значительно вырастают, в некоторых случаях в два раза.

Лидером криминального календаря назвали 1 января.

Эти данные подтвердил глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии, долгое время работавший оперативником Михаил Пашкин. «В новогоднюю ночь зачастую активизируются преступники, пользуясь снижением уровня внимания граждан. Впрочем, большинство убийств происходит на бытовой почве. Остальные праздники в среднем отмечаются с намного меньшим размахом, что и обуславливает относительно небольшой рост криминала», - сказал он.