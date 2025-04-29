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Общество

Символ освобождения Новоржева «Танк Т-34» привели в порядок

В Новоржеве памятник «Танк Т-34», установленный в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 29 февраля 1944 год, подготовили к празднованию 80-летия Победы, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём телеграм-канале.

Символ освобождения Новоржева. Фото здесь и далее из телеграм-канала Любови Трифоновой

Символ освобождения Новоржева покрасили. «Все мы должны вместе беречь нашу общую память о тех далёких сороковых, наполненных болью, о далёком 45-м, наполненном радостью Победы. И сегодня очень важно личным участием, своими руками поддерживать порядок на знаковых местах. Выражаю благодарность Фёдорову Евгению Александровичу за шефскую помощь в приобретении краски и непосредственное участие в работах. Также благодарю сотрудников администрации за участие в покраске. Приятно видеть результат совместной работ», – сказала Любовь Трифонова.

Ранее сообщалось, что опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области.

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