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Оригинальную медаль и макет мемориала «Знамя Победы» распечатали на 3D-принтере идрицкие школьники

Оригинальную медаль и макет мемориала «Знамя Победы» распечатали на 3D-принтере школьники Идрицкой средней школы, пишет районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: Идрицкая средняя школа

Уникальные объёмные предметы разработаны под руководством советника директора по воспитательной работе Светланы Силантьевой и учителя Дмитрия Ивановского. Благодаря трёхмерному моделированию школьники смогли разработать макеты изделий и напечатать их на 3D-принтере.

Медали станут памятным подарком для участников празднования Дня Знамени Победы, который состоится 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Русские витязи» прошли в парадном строю в небе над Идрицей сегодня, 29 апреля.

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