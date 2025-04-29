Оригинальную медаль и макет мемориала «Знамя Победы» распечатали на 3D-принтере идрицкие школьники

20:50, 29 апреля 2025, ПАИ

Оригинальную медаль и макет мемориала «Знамя Победы» распечатали на 3D-принтере школьники Идрицкой средней школы, пишет районная газета «Призыв».

Уникальные объёмные предметы разработаны под руководством советника директора по воспитательной работе Светланы Силантьевой и учителя Дмитрия Ивановского. Благодаря трёхмерному моделированию школьники смогли разработать макеты изделий и напечатать их на 3D-принтере.

Медали станут памятным подарком для участников празднования Дня Знамени Победы, который состоится 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Русские витязи» прошли в парадном строю в небе над Идрицей сегодня, 29 апреля.