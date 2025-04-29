Выборы председателя объединённого совета обучающихся прошли в ПсковГУ

21:42, 29 апреля 2025, ПАИ

В ПсковГУ состоялись выборы председателя объединённого совета обучающихся (ОСО), сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

По итогам открытого голосования большинством голосов выбрана студентка Института медицины и экспериментальной биологии Дарья Сигаева.

В продолжение мероприятия проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева презентовала участникам ОСО программу развития молодёжной политики вуза, которую университет представит на всероссийский конкурс молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодёжи.

Конкурс направлен на комплексное развитие молодёжной политики в университетах, на переход от разрозненной поддержки студенческих инициатив к комплексным программам развития, ориентированным на выполнение задач национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что подведены итоги Спартакиады молодёжи Псковской области.