Мемориальную доску бойцу СВО Даниилу Венидиктову открыли на фасаде Заплюсской школы

20:59, 29 апреля 2025, ПАИ

Мемориальную доску Даниилу Венидиктову открыли на фасаде здания Заплюсской школы сегодня, 29 апреля. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова в своём телеграм-канале.



Фото: из телеграм-канала Натальи Ивановой



Фото: из телеграм-канала Натальи Ивановой



Фото: из телеграм-канала Натальи Ивановой





Уроженец посёлка Заплюсье родился в 2002 году. Был учеником Заплюсской школы. В 16 лет остался сиротой. «Воспитанный, с высоким чувством ответственности, мой самый главный помощник в семье», – так охарактеризовала погибшего юношу опекун Галина Ивановна.

«Даниил выбрал самую мужскую профессию – защищать Родину, подписал контракт и ушёл на СВО. Даниил погиб 28 марта 2024 года, исполняя свой воинский долг», – сказала Наталья Иванова.

Указом президента России награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на гражданском кладбище деревни Заполье.

Ранее сообщалось, что памятную доску участнику СВО Александру Спиридонову открыли в Псковском районе.