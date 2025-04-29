Мемориальную доску бойцу СВО Даниилу Венидиктову открыли на фасаде Заплюсской школы
Мемориальную доску Даниилу Венидиктову открыли на фасаде здания Заплюсской школы сегодня, 29 апреля. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова в своём телеграм-канале.
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Фото: из телеграм-канала Натальи Ивановой
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Фото: из телеграм-канала Натальи Ивановой
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Фото: из телеграм-канала Натальи Ивановой
Уроженец посёлка Заплюсье родился в 2002 году. Был учеником Заплюсской школы. В 16 лет остался сиротой. «Воспитанный, с высоким чувством ответственности, мой самый главный помощник в семье», – так охарактеризовала погибшего юношу опекун Галина Ивановна.
«Даниил выбрал самую мужскую профессию – защищать Родину, подписал контракт и ушёл на СВО. Даниил погиб 28 марта 2024 года, исполняя свой воинский долг», – сказала Наталья Иванова.
Указом президента России награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на гражданском кладбище деревни Заполье.
Ранее сообщалось, что памятную доску участнику СВО Александру Спиридонову открыли в Псковском районе.
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