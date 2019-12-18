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Общество

Объявлен конкурс на электромонтажные работы на месте строительства подземного водозабора в Псковском районе

Объявлен конкурс на выполнение электромонтажных работ на месте строительства 2- ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора в Псковском районе. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составит 52 млн 471 тыс. 320 рублей. Источник финансирования - средства гранта по проекту «Чистая вода» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» и собственные оборотные деньги муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

Итоги конкурса подведут 14 января 2020 года, электромонтажные работы нужно завершить к 21 мая 2021 года.

Подземный водозабор мощностью 30 тысяч кубометров строят на участке между деревнями Солоново и Великое Село, за административной границей Пскова. 

В рамках гранта программы приграничного сотрудничества Горводоканал получил 3,4 млн евро. Эти деньги направят на строительство второй очереди водозабора вблизи Пскова. Собственные вложения предприятия составят 377 тысяч евро.

Также Горводоканал получит 106 млн рублей фонда содействия реформированию ЖКХ. О сотрудничестве и финансовом участии в проекте модернизации системы водоотведения договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава фонда Константин Цицин.

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