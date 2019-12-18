Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Тямша Псковского района

11:49, 18 декабря 2019, ПАИ

Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко встретился с жителями деревни Тямша Псковского района 17 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На встрече в местном Доме культуры присутствовали исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев, глава Псковского района Наталья Федорова, ее заместитель Святослав Колинко, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов, депутат районного Собрания Валерий Колтаков и местные жители.

Герман Петрушко провел для собравшихся презентацию завода, рассказал об этапах его строительства, о производимой продукции и о том, где она найдет свое применение.

Он акцентировал внимание на экологических аспектах, которые включают в себя безотходное производство, рециклинг (возврат отходов в производственный процесс), отсутствие вредных выбросов, меняющих существующий фон, очистку сточных вод на промышленных очистных сооружениях.

«В Европе запрещаются материалы на основе полистирола, — пояснил присутствующим Герман Петрушко. — Когда вам говорят о том, что запретили пластик — это неправда».

Говоря о системе безопасности на предприятии, директор завода подчеркнул, что она усилена во всех направлениях. «Будьте уверены — мы пришли сюда не навредить, не сломать, а наоборот — построить. Мы являемся ответственными за экологию в Псковской области», — заверил он.

Жители Тямши поинтересовались, какие социальные гарантии может предоставить «Титан-Полимер». Герман Петрушко ответил, что ежегодно работники завода будут проходить медицинское обследование. «Для нашего предприятия — это норма. Люди, прежде всего, должны быть здоровы», — отметил он.

Кроме этого, Герман Петрушко подчеркнул, что на заводе будет «белая зарплата», а средняя заработная плата составит около 35 тысяч рублей, персонал будет доставляться на завод транспортом и обеспечиваться спецодеждой.

На первом этапе строительства организуют от 300 до 350 рабочих мест непосредственно на самом производстве пленок. Герман Петрушко пояснил местным жителям, что важной составляющей в кадровых вопросах станет трудовой ресурс Псковской области.

«Будет предусмотрено строительство жилья для ваших работников?» — поинтересовалась одна из жительниц деревни. «Безусловно, мы рассматриваем строительство жилья», — ответил ей Герман Петрушко.

«Герман Львович, мы с вами говорили о социальном партнерстве, — обратилась к директору завода глава Псковского района Наталья Федорова. — Вы сами продумывали, каким образом может быть выстроено это партнерство на уровне деревни Тямша как ближайшего [к заводу] населенного пункта? И каким образом оно может улучшить качество жизни людей именно здесь?».

«Мы однозначно будем участвовать в социальных программах, — сказал Герман Петрушко. — Мы и сейчас участвуем в социальных программах, которые работают в Псковской области. Где-то выступаем спонсорами, где-то поддерживаем молодежное движение».

Директор «Титан-Полимера» отметил, что при обсуждении социальных программ на уровне Тямши «нужен конструктивный диалог, чтобы понимать, что первично, а что вторично». «Я надеюсь, что программа будет долгосрочная», — добавил он.

В ноябре Общероссийский народный фронт объявил о создании постоянно действующей общественной экспертной группе по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер» в Псковском районе.

Разрешение на сроительство объектов в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (первый этап) на заводе «Титан-Полимер» администрацией региона выдано.