Эксперт: Снюсы очень быстро вызывают зависимость у подростков

13:31, 18 декабря 2019, ПАИ

Снюсы очень быстро вызывают зависимость у подростков, заявила заместитель главного врача по детской наркологии Наркологического диспансера Псковской области Татьяна Антонова на семинаре, посвящённом профилактике употребления психоактивных веществ. Мероприятие проходит в Пскове 18 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Врач пояснила, что снюсы - это новый «модный» аналог табачных изделий. Содержание никотина в них в 7-10 раз выше, чем в сигарете. «Снюс представляет собой измельченный табак, который помещают между верхней губой и десной на 30-70 минут. Таким способом никотин поступает в организм. Психическая и физическая зависимость от снюсов гораздо сильнее зависимости от обычных сигарет», - рассказала Татьяна Антонова.

Она обратила внимание, что по своим свойствам снюс относится к наркотическими веществам, но при этом не запрещён.

По её словам, родители детей, получивших интоксикацию от снюсов, начали обращаться в диспансер с осени. «Не все случаи попадают в койку реанимации, потому что дети в основном справляются. Но очевидно, что у всех, кто употребляет снюсы, возникает остарая никотиновая интоксикация», - рассказала специалист.

Татьяна Антонова пояснила, что дети активно рекламируют снюсы среди друзей, в числе преимуществ называя отсутствие запаха табака, возможность купить вещество по цене булочки из столовой и то, что купить их можно до 18 лет. «Среди подростков это становится всё более привлекательным, но последствия для здоровья очень неприятные. У нас пока нет случаев, когда дети попадали в реанимацию, но оказание неотложной помощи производилось неоднократно», - отметила врач, добавив, что случаи обращений единичные - до 10 по области - из-за того, что «многие просто не обращаются к специалистам».

Татьяна Антонова заявила, что выступает за ограничение продажи и распространения снюсов на территории региона.