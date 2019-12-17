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Спорт

Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове

В Пскове на базе школы №9 состоялся финальный этап городского соревнования по воркауту, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Во втором этапе участвовали военнослужащие Псковской дивизии ВДВ. В финале прошедшие первый этап соревнований ребята соревновались в новых нормативах по физической подготовке.

Победителям и призёрами соревнований были вручены почётные грамоты от администрации Пскова. «Воспитанники школы получили огромный заряд эмоций и немалую порцию мотивации для того, чтобы стать лучше любых атлетов», - отметил Виталий Дидыч.

Соревнования проходили в рамках федерального гранта по проекту «Школьная воркаут-площадка, как часть социально-активного пространства микрорайона», который выиграла псковская школа №9.

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