Схема движения автобусов изменится в Пскове 21 декабря

21:16, 18 декабря 2019, ПАИ

21 декабря в Пскове изменится схема движения автобусов в связи с проведением новогодних мероприятий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

С 16:00 до 19:30 будет закрыто движение транспорта по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. В связи с этим изменяется схема движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №3, 4, 14, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улице Леона Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 отправятся с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова поедут через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса до вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до остановки «Корытово».