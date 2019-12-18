Городские службы Пскова перешли на усиленный режим из-за сильного ветра

22:00, 18 декабря 2019, ПАИ

Из-за сильного ветра в Пскове городские службы перешли на усиленный режим работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова, аварийные и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Из-за ветра в городе срываются вывески и падают деревья. Ветер смог повалить и новогоднюю ёлку, которая была установлена у гипермаркета «Лента» на улице Труда.

В Псковской области штормовое предупреждение было объявлено с 16:00. Сейчас порывы ветра достигают до 24 метров в секунду. До 23:00 в Псковской области, преимущественно в северных районах, ожидается усиление западного и северо-западного ветра.