Кандидат на пост руководителя Фонда капремонта в Псковской области показал высокий результат на тестировании

12:31, 19 декабря 2019, ПАИ

Кандидат на должность руководителя регоператора — Фонда капремонта Псковской области Виктор Иващенко прошел второй этап конкурса на эту должность. Как рассказали Псковскому агентству информации в комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, Виктор Иващенко прошел тест в Министерстве строительства РФ, набрав 46 из возможных баллов. «Это достаточно высокий балл», - отметили в ведомстве.

Теперь кандидату предстоит пройти третий этап — это собеседование, которое проводят члены конкурсной комиссии комитета по строительству и ЖКХ региона.

На соискание вакантной должности было подано две заявки: Виктор Иващенко, который исполнял обязанности директора регоператора Фонда и Дмитрий Денисов, до 2010 года он работал судьей Палкинского районного суда, а затем оказывал юридические консультации.

Однако конкурсная комиссия не допустила Дмитрия Денисова к участию, причиной стала неполнота представленных документов.