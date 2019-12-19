Владимир Путин призвал избавиться от серых схем в сфере переработки мусора

15:54, 19 декабря 2019, ПАИ

В России при реализации мусорной реформы необходимо навести порядок и избавиться от серых схем и криминала в отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства напомнил, что в России создан федеральный оператор, более 200 регоператоров, принята территориальная схема обращения с ТКО. Однако при этом Владимир Путин заявил, что люди возмущаются ростом тарифов. По мнению президента, соответствующие структуры должны объяснить гражданам, откуда взялись «цифры в квитанциях».

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.