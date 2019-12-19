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550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения

550 млрд рублей из федерального бюджета выделят регионам дополнительно на реформу первичного звена здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, выделенные средства пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Он отметил, что 10 тысяч учреждений получат помощь, будут приобретены 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

В то же время глава государства подчеркнул, что модель российского здравоохранения развивается удовлетворительными темпами.

Ранее президент поставил задачу правительству инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах России. Глава государства также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения.

В конце ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать в регионе рабочую группу по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Он акцентировал внимание на том, что в рабочую группу следует включить не только руководителей медицинских учреждений, но и опытных врачей и фельдшеров, которые могут озвучить свои идеи, советы и предложения.

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