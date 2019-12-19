550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения

16:21, 19 декабря 2019, ПАИ

550 млрд рублей из федерального бюджета выделят регионам дополнительно на реформу первичного звена здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, выделенные средства пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Он отметил, что 10 тысяч учреждений получат помощь, будут приобретены 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

В то же время глава государства подчеркнул, что модель российского здравоохранения развивается удовлетворительными темпами.

Ранее президент поставил задачу правительству инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах России. Глава государства также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения.

В конце ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать в регионе рабочую группу по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Он акцентировал внимание на том, что в рабочую группу следует включить не только руководителей медицинских учреждений, но и опытных врачей и фельдшеров, которые могут озвучить свои идеи, советы и предложения.