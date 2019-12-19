Музей отменил запись на экскурсии в отреставрированные башни Псковского кремля

17:46, 19 декабря 2019, ПАИ

Псковский музей отменил запись на экскурсии в отреставрированные Варлаамовскую и Высокую башни в Кремле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Запись приостановлена по техническим причинам, однако в музее обещают всё же провести экскурсию для тех, кто успел на неё записаться.

Ранее сообщалось, что музей открыл формирование списков для желающих побывать на экскурсии по этим объектам с 20 декабря. Осмотры планировали проводить ежедневно со вторника по воскресенье.

Теперь же запись на экскурсии приостановлена как минимум до Нового год. В музее рассчитывают, что к праздникам возникшие трудности удастся решить.