В Островском районе водитель получил травмы при падении ели на машину
В Псковской области 32-летний водитель получил травмы в результате падения ели на крышу его автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, все произошло в Островском районе на 29-м километре автодороги Остров — Новоржев 19 декабря в 7:50.
За рулем автомобиля «Фольскваген Гольф» находился житель Островского района.
В результате мужчина получил ушибы и черепно-мозговую травму. Однако, как уточнили в ведомстве, от госпитализации пострадавший отказался.
В настоящее время ведется проверка.
В этот же день в Стругокрасненском районе упавшее на дорогу дерево стало причиной ДТП - водитель скончался до приезда медиков.