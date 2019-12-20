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В Островском районе водитель получил травмы при падении ели на машину

В Псковской области 32-летний водитель получил травмы в результате падения ели на крышу его автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, все произошло в Островском районе на 29-м километре автодороги Остров — Новоржев 19 декабря в 7:50.

За рулем автомобиля «Фольскваген Гольф» находился житель Островского района.

В результате мужчина получил ушибы и черепно-мозговую травму. Однако, как уточнили в ведомстве, от госпитализации пострадавший отказался.

В настоящее время ведется проверка.

В этот же день в Стругокрасненском районе упавшее на дорогу дерево стало причиной ДТП - водитель скончался до приезда медиков. 

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