Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе

11:19, 20 декабря 2019, ПАИ

19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина в ряде населенных пунктов Пушкиногорского района. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Карантин вводится со дня опубликования настоящего указа и до истечения 21 дня после выздоровления или убоя всех больных восприимчивых животных и проведения других мероприятий, предусмотренных правилами.

Ограничительные мероприятия закреплены на территории эпизоотического очага: крестьянско-фермерского хозяйства «А. В. Дубенец» в деревне Пошитни Пушкиногорского района, на территории неблагополучного пункта деревни Пошитни Пушкиногорского района, на территории угрожаемой зоны: в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта в пределах границ деревень Баландино, Болотниково, Быки, Валухи, Великое Село, Гвозды, Дятлы, Коноплюшка, Матрункино, Покормово, Рождество сельского поселения «Велейская волость», Антоново, Ганьково, Гарино, Печехново, Подкрестье, Селихново, Щемеровы Боровы городского поселения «Пушкиногорье» Пушкиногорского района.

Поводом для введения карантина стала зафиксированная вспышка оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе. Вирус обнаружен в крестьянском фермерском хозяйстве муниципалитета. По информации регионального комитета по ветеринарии, на момент заболевания на территории крестьянского фермерского хозяйства содержалось 1000 голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов.