0
14:19
ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии
12:41
В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка
11:30
Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова
11:19
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
10:09
Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине
22:40
Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН
17:44
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
Еще новости
Общество

Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе

19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина в ряде населенных пунктов Пушкиногорского района. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Карантин вводится со дня опубликования настоящего указа и до истечения 21 дня после выздоровления или убоя всех больных восприимчивых животных и проведения других мероприятий, предусмотренных правилами.

Ограничительные мероприятия закреплены на территории эпизоотического очага: крестьянско-фермерского хозяйства «А. В. Дубенец» в деревне Пошитни Пушкиногорского района, на территории неблагополучного пункта деревни Пошитни Пушкиногорского района, на территории угрожаемой зоны: в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта в пределах границ деревень Баландино, Болотниково, Быки, Валухи, Великое Село, Гвозды, Дятлы, Коноплюшка, Матрункино, Покормово, Рождество сельского поселения «Велейская волость», Антоново, Ганьково, Гарино, Печехново, Подкрестье, Селихново, Щемеровы Боровы городского поселения «Пушкиногорье» Пушкиногорского района.

Поводом для введения карантина стала зафиксированная вспышка оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе. Вирус обнаружен в крестьянском фермерском хозяйстве муниципалитета. По информации регионального комитета по ветеринарии, на момент заболевания на территории крестьянского фермерского хозяйства содержалось 1000 голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии
20 декабря 2019
ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии
В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка
20 декабря 2019
В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка
Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова
20 декабря 2019
Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
20 декабря 2019
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине
20 декабря 2019
Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине
Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН
19 декабря 2019
Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
19 декабря 2019
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
19 декабря 2019
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения

Идет загрузка...