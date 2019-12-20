В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка

12:41, 20 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области создан Детский совет при уполномоченном по правам ребенка в регионе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила Наталья Соколова, детский омбдсмен в Псковской области.

19 декабря состоялось учредительное заседание Совета. В его состав пока вошли 7 человек от 7 муниципальных образований. Все они были отобраны по итогам осеннего молодежного форума.

«Это первый состав. Он будет еще добираться по итогам отбора лидеров на предстоящем зимнем и весеннем форумах, которые пройдут в регионе. Всего в Совет войдут 29 ребят — по одному от 24 районов, два от Великих Лук и три от Пскова», - отметила Наталья Соколова.

Завершить формирование Совета планируется до конца учебного года.

«Мы долго шли к этому, размышляли, как уйти от формализма и заседательства. Ведь это Детский совет при детском омбудсмене, и он должен быть живым и мобильным», - отметила уполномоченный по правам ребенка.

Наталья Соколова добавила, что для попадания в состав Совета ребята должны написать заявление и подкрепить его рекомендациями от общественной организации или образовательного учреждения. «Члены Совета должны обладать безупречной репутацией и быть примером для сверстников», - сказала она.

Впервые о создании данного Детского совета Наталья Соколова заявила в средствах массовой информации в эфире ПАИ-live.