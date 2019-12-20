Михаил Ведерников назвал приоритетные направления работы для муниципалитетов на 2020 год

18:49, 20 декабря 2019, ПАИ

«Уходящий год был непростой. Насыщенный и динамичный», - именно с такими словами обратился к главам муниципальных районов и городских округов губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая совещание 20 декабря. Он поблагодарил руководителей районов и крупных городов за проделанную в 2019 году работу и определил первоочередные задачи на предстоящий год, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в уходящем году удалось добиться повышения заработной платы муниципальных служащих, и выразил уверенность, что этот шаг позволит изменить ситуацию на местах.

Значительные силы были брошены на устранение последствий природных катаклизмов — это и весенние лесные пожары, и последствия урагана осенью. Глава региона подчеркнул, что для решения задач по сохранению лесонасаждений в рамках нацпроекта «Экология» в регион поступила спецтехника, общими усилиями были реализованы десятки важных для жителей региона проектов, особо отметил совместную с Минобороны работу по передаче земель.

«Мы успешно встретили Ганзейские дни, вышли на рекорд посещения дней Пушкинской поэзии и русской культуры», - добавил глава региона.

По итогам проделанной работы главам районов поручено дать оценку состоянию дел на местах и сформировать пакеты предложений для решения проблемных вопросов.

Особое внимание в 2020 году, по словам Михаила Ведерникова, следует уделить привлечению дополнительного финансирования. «Прошу вас обратить внимание на те инструменты привлечения средств, которые требуют вашего участия. Это, в частности, программа «Устойчивое развитие сельских территорий», «Комфортная среда», мероприятия Фонда содействия реформированию ЖКХ», - сказал Михаил Ведерников.

Он поручил главам муниципальных районов включиться в работу по подготовке необходимых документов, проведению конкурсных процедур по составлению проектно-сметной документации.