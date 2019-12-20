23 единицы лесопожарной техники получила Псковская область

14:44, 20 декабря 2019, ПАИ

В Псковскую область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступили 23 единицы новой специализированной лесопожарной техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, в Псков, Опочку, Невель, Бежаницы и Струги Красные направлены 3 автоцистерны на базе «Урал», 9 грузопассажирских автомобилей «УАЗ», 5 малых лесопатрульных комплексов на базе «ГАЗ Егерь», 3 авторемонтных мастерских на базе «ГАЗ», 2 гусеничных снегоболотохода и гусеничный трактор.

Новая техника позволит осуществлять патрулирование лесной территории, доставлять людей и противопожарное оборудование к очагам возгорания, проводить аварийно-спасательные работы на месте пожара, в том числе в труднодоступной местности. Трактор будет использоваться для опашки территорий, уже охваченных стихией, а также в профилактических целях.

По мнению руководителя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова, реализация федерального проекта «Сохранение лесов» позволит улучшить экологическую ситуацию в Псковской области. «Благодаря принятым мерам по техническому перевооружению отрасли будет обеспечена эффективная профилактика и оперативная борьба с возгораниями в лесах. На каждый вызов мы сможем отвечать увереннее, быстрее и с меньшим риском», - отметил он.

В этом году Псковская область в рамках нацпроекта «Экология» уже получила 11 лесопатрульных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости ГАЗ, пожарную автоцистерну, а также четыре колесных трактора и два плуга для проведения профилактических работ по предотвращению лесных пожаров. Общая стоимость техники превысила 30 млн рублей. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта регион получил около 90 млн рублей на поставку 37 единиц лесопожарной техники и 480 единиц оборудования.