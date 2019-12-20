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Общество

Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова

Журналисты Псковского агентства информации решили поинтересоваться у жителей Пскова, что им известно об опасных веществах, содержащих никотин, - снюсах. Поводом для этого послужили многочисленные заявления о распространении данных веществ среди школьников, в том числе, начальных классов. Медики и педагоги Псковской области бьют тревогу — конфеты, жвачки, порошки — все это дети приносят в школу, их пробуют не только мальчики, но и девочки. В кабинетах стали находить пакетики с такими «сладкими подарками».

Жителям областной столицы решено было задать не просто вопрос, что именно они знают о снюсах, но и поинтересоваться, какие меры они готовы предложить для борьбы с распространением опасных никотиносодержащих веществ среди несовершеннолетних.

Как показал опрос, примерно треть псковичей не слышали о таком слове как «снюс», уточняли у корреспондента суть вопроса «про СНИЛС».

Несколько опрошенных признались, что среди их знакомых есть те, кто пробовал данные конфеты или жвачку.

Однако меры по препятствованию распространению таких опасных веществ практически никто не предложил. Ограничились в основном необходимостью разъяснения для школьников степени вреда для здоровья от приема таких конфет.

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