Минздрав: Необходимо запретить продажу конфет и жвачек с никотином несовершеннолетним

11:51, 20 декабря 2019, ПАИ

«Проблема потребления никотиносодержащих смесей и их дополнительного регулирования стоит очень остро», - заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Речь идет о продаже в стране никотиносодержащих конфет, жвачек и других продуктов.

«Сегодня, по данным наркологов, каждый день в нашей стране скорая доставляет кого-то с расстройствами поведении и отравлением, вызванными употреблением никотина», - отметил представитель Минздрава, передает ТАСС.

В рамках заседания обсуждались первоочередные меры по запрету распространения опасных препаратов среди подростков и детей младшего возраста.

Как подчеркнул Олег Салагай, действующим законодательством определены запреты на продажу несовершеннолетним жевательного и сосательного табака, но нет ограничений на никотиносодержащие смеси. «Появляются новые никотиносодержащие смеси для жевания, для сосания, которые позволяют очень быстро получить очень внушительную дозу никотина», - отметил представитель ведомства.

Именно поэтому Минздрав выступает за жесткое регулирование данного вопроса и введение дополнительных ограничений.

В Псковской области данная проблема обострилась в последние месяцы. Зафиксированы случаи употребления опасных никотиносодержащих продуктов школьниками. Медики и педагоги бьют тревогу, обращаются к родителям с просьбой разъяснить детям опасность таких жвачек и конфет.