Псковичей приглашают на службу по контракту в пограничное управление ФСБ

21:56, 20 декабря 2019, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается физически развитым гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются денежное довольствие от 35 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток, бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России, обеспечение вещевым довольствием, предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту и внести личный вклад в обеспечение пограничной безопасности России необходимо обращаться по следующим адресам либо номерам телефонов: Псков, улица Инженерная, 113, телефоны 8(8112)69-81-21, 69-82-28; Гдов, улица Ленинградская, 9, телефон 8(81131)2-13-31; Печоры, улица Приозерная, 1, телефон 8(81148)2-17-95; Пыталово, деревня Шелино, телефон 8(81147)2-17-49; Себеж, переулок Почтовый, 4е, телефоны 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97; Невель, улица Ленкоммуны, 28б, телефон 8(81151)2-14-62.