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Общество

Фестивали дрифта и несколько внедорожных ралли пройдут в Псковской области в 2020 году

Фестивали дрифта, скорости и звука, а также гонки внедорожников состоятся в 2020 году в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта региона.

В частности, на 11 января намечено проведение в Пскове фестиваля зимнего дрифта. Летний фестиваль Северо-Запада по дрифту назначен на 18-19 июля. Местом его проведения также значится Псков.

30 мая и 29 августа в Печорском районе состоятся автофестивали  скорости и звука от «Pskov Racing Team».

Ралли внедорожников в следующем году будет четыре. Откроет соревновательный сезон для автомобилей 4х4 Международный фестиваль «Кудяевские озера», посвящённый Дню Победы. Он состоится 9 мая в Новоржевском районе.

В Великолукском районе 15-17 мая состоится трофи-фестиваль «Весенний кураж», 4-6 сентября - «Осенний кураж».

 5 сентября также в Новоржевском районе пройдёт Международный фестиваль «Кудяевские озера», посвященный Дню партизанской Славы.

 Кроме того, в следующем году в регионе состоятся три этапа Кубка России по ралли, один этап Чемпионата страны и шесть этапов Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью.

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