Обвиняемого в сожжении псковички мужчину отправили в СИЗО

11:04, 23 декабря 2019, ПАИ

39-летнего псковича, обвиняемого в убийстве женщины в квартире на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, на основании решения суда отправили в следственный изолятор временного содержания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

18 декабря 61-летняя потерпевшая застигла псковича в тот момент, когда он проник в ее квартиру, чтобы украсть ценное имущество. Он связал женщину, после чего потребовал у нее деньги и ценности, но пострадавшая стала звать на помощь. Тогда преступник повалил женщину на кровать, завязал рот. Уходя из ее дома, обвиняемый поджог квартиру.

Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за кражу из данной квартиры, добавили в ведомстве.