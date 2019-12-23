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Общество

Вопрос о замещении вакансии в псковском облизбиркоме рассмотрит региональный парламент

На сессии 24 декабря депутаты Псковского областного Собрания решат вопрос о замещении вакантного места в составе избирательной комиссии Псковской области. Соответствующий проект решения опубликован на сайте регионального парламента.

Парламентарии рассмотрят заявление бывшего председателя областной избирательной комиссии Михаила Иванова о сложении им полномочий члена облизбиркома с правом решающего голоса. После этого в течение 30 дней  Собрание будет принимать предложения по замещению вакансии в составе избирательной комиссии Псковской области.

19 декабря члены избирательной комиссии Псковской области прекратили полномочия председателя облизбиркома Михаила Иванова. При этом Михаил Иванов остался членом избирательной комиссии области. Исполняющим обязанности председателя избиркома в соответствии с регламентом стал заместитель руководителя комиссии Иван Патлач.

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